Mehmet Akif Ersoy, kabri başında anıldı

İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 82. yılında mezarı başında anıldı. Ersoy için Edirnekapı'daki mezarı başında anma töreni düzenlendi.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Mehmet Akif Ersoy, kabri başında anıldı27 Aralık 2018, Perşembe
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