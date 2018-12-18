Bir televizyon kanalında yayımlanan yemek yarışmasından diskalifiye edilen Murat Özdemir, gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Özdemir'in, sosyal medya hesabında evindeki bir papağana yaptığı işkence görüntülerini paylaşması üzerine harekete geçti. Ekipler, Murat Özdemir'i evinde gözaltına aldı. Bu arada, el konulan papağan İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edilecek.
MasterChef Murat Özdemir gözaltına alındı17 Aralık 2018, Pazartesi
- MasterChef Murat Özdemir gözaltına alındı
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