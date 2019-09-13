Mansur Yavaş'ın sokağa attığı çocuklara Mamak Belediyesi sahip çıktı 13.09.2019 20:10

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ak Parti döneminde açılan Çocuk Koruma Evleri'ni kapatarak sokağa attığı 47 çocuğa Mamak Belediyesi sahip çıktı. "Çocuklar bunu hak etmiyor, onlar masum" diyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, belediyeye tahsis edilmiş bir lojmanı çocuklara hediye ettiklerini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Koruma Evlerini kapatarak, burada kalan 44 çocuk kapı dışarı edilmişti. Anne ve babası ayrıldıktan sonra, babasının bakamadığı İ.A., 12 yıl önce Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Koruma Evleri'ne yerleştirilmişti.

Çocuk Koruma Evleri'ni kapatarak sokağa attığı 47 çocuğa Mamak Belediyesi sahip çıktı. "Çocuklar bunu hak etmiyor, onlar masum" diyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, belediyeye tahsis edilmiş bir lojmanı çocuklara hediye ettiklerini söyledi.