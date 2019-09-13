Haberler Web TV Mansur Yavaş'ın sokağa attığı çocuklara Mamak Belediyesi sahip çıktı

Mansur Yavaş'ın sokağa attığı çocuklara Mamak Belediyesi sahip çıktı

13.09.2019 20:10

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ak Parti döneminde açılan Çocuk Koruma Evleri'ni kapatarak sokağa attığı 47 çocuğa Mamak Belediyesi sahip çıktı. "Çocuklar bunu hak etmiyor, onlar masum" diyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, belediyeye tahsis edilmiş bir lojmanı çocuklara hediye ettiklerini söyledi.


Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Koruma Evlerini kapatarak, burada kalan 44 çocuk kapı dışarı edilmişti. Anne ve babası ayrıldıktan sonra, babasının bakamadığı İ.A., 12 yıl önce Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Koruma Evleri'ne yerleştirilmişti.

Çocuk Koruma Evleri'ni kapatarak sokağa attığı 47 çocuğa Mamak Belediyesi sahip çıktı. "Çocuklar bunu hak etmiyor, onlar masum" diyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, belediyeye tahsis edilmiş bir lojmanı çocuklara hediye ettiklerini söyledi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları