Savunmada kritik eşik aşıldı! Yerli motor hamlesiyle yerlilik yüzde 80’e dayandı

Savunma sanayiinde yerli ve milli hamlelerle tam bağımsızlık yolunda ilerleyen Türkiye, hava, deniz ve karada milli imkânlarla geliştirilen yerli motorlarla dev bir hamle yürütüyor. Türk mühendisler, Milli Muharip Uçak KAAN'dan ANKA'ya, ALTAY tankından AKSUNGUR'A yerli savunma sanayii ürünlerinin güç gruplarını da yerlileştirmek için hummalı bir çalışma içinde.

Takvim'den Betül Usta'nın haberine göre Türkiye motor teknolojilerinde oluşturduğu geniş yelpazeyle ihtiyaç duyulan kritik kabiliyetleri karşılamaya başladı. 23 yılda yüzde 20'lerden yüzde 80'lere ulaşan savunma sanayiindeki yerlilik oranı projelerin tamamının başarıyla sonuçlanmasının ardından daha da artacak. Yerli ve milli motor projelerinin tek tek hayata geçirilmesiyle savunma sanayiimizi hedef alanların hevesleri bir kez daha kursaklarında kalacak.

İŞTE TÜRK SAVUNMASININ YILDIZLARI

TF35000'İN KAAN'A ENTEGRASYONU İÇİN HEDEF 2032

Milli Muharip Uçak KAAN'ın ana motoru TF35000 ve yardımcı güç ünitesi APU60 için geliştirme faaliyetleri sürüyor. Hedef 2032.

ANKA, PD170 İLE DAHA YÜKSEKTEN UÇACAK

ANKA ve AKSUNGUR'a entegre edilen ve daha yüksek uçuş sağlayan PD170'in testleri sürüyor.



300 BİN SAAT MÜHENDİSLİK

Vuran ve Kirpi TUNA motoruyla envantere girdi. Tuna için 52 ay boyunca 300 bin saatlik mühendislik çalışması yapıldı.

ALTAY'IN BATU'SU İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Altay'ın motoru BATU'nun testleri tamamlandı.

KIZILELMA DAHA KUVVETLİ OLACAK

KIZILELMA için TF10000'i geliştirme çalışmaları devam ediyor.

TÜRKİYE'NİN İLK YERLİ VE MİLLİ UÇAK MOTORU

ANKA-3 için geliştirilen TF6000 Turbofan motoru başarıyla çalıştırıldı.

MAVİ BATU'NUN TESTLERİ BİTTİ

MİLGEM gemileri için BMC'nin ürettiği MAVİ BATU motorunun testleri bitti.



DENİZLERİN MUHAFIZLARINA MİLLİ ENERJİ

Marlin SİDA için LEVEND motoru, ULAQ SİDA için Marin X7'nin entegrasyonları yapıldı.

YERLİ JET MOTORLARI KULLANIMDA

ATMACA ve SOM füzeleri için KTJ-3200, ÇAKIR için KTJ-1750, KARA ATMACA için KTJ-3700 jet motorları kullanımda.



EN UZUN GECEDE ANLAMLI MESAJ

Yılın en uzun gecesinin yaşandığı 21 Aralık'ta TUSAŞ, KAAN veTF35000 motorunu "Vatan aşkı yolumuzu en uzun gecede bile aydınlatır" mesajını paylaştı.