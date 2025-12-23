PODCAST
Eskişehir’de acı son! Günlerdir aranan kayıp Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan'ın cesedi bulundu
Eskişehir’de acı son! Günlerdir aranan kayıp Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan'ın cesedi bulundu
Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 14:05
Eskişehir’de 7 gün önce kaybolan Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan’ın cansız bedeni Porsuk Çayı’nda bulundu. Günlerdir süren arama çalışmalarının ardından cesedin, dalgıç polisler tarafından Gündoğdu Mahallesi yakınlarında tespit edildiği öğrenildi.
