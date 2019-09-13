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  • Son Güncelleme: 13.09.2019 09:42

Yavaş, ni kapatmıştı: "Parklarda korka korka uyudum!"

'li Başkanı 'ın talimatıyla kapatılan ’nde büyüyüp şimdi sokağa atılan İ.A., "Burada biz arkadaşlarımızla bir aile olduk, aldıkları kararla beni ailemden koparttılar. Evden çıkardıklarında babamın yanına gittim. Ama babamın eşi beni istemedi. Babam da işsiz olduğu için evde tartışma yaşandı. Ben de o evden ayrıldım. Gidecek yerim olmadığı için korka korka parkta kaldım. Uykusuz 3-4 gün geçirdim.” ifadelerini kullandı.

Yavaş, Çocuk Koruma Evlerini kapatmıştı: Parklarda korka korka uyudum!

bünyesinde hizmet veren ni kapatarak, burada kalan 44 çocuk kapı dışarı edildi. Anne ve babası ayrıldıktan sonra, babasının bakamadığı İ.A., 12 yıl önce Büyükşehir Belediyesi Çocuk Koruma Evleri'ne yerleştirildi.

Şu anda 17 yaşında olan İ.A., belediye yönetiminin almış olduğu karar sonrasında babasının yanına gönderildi. Üvey annesinin istemediği İ.A. evi terk ettikten sonra başında geçenleri şöyle anlattı:

KORKUYLA PARKTA YATTIM
"Ben 12 yıldır bu evde kalıyorum, çocukluğum burada geçti. Annem babam ayrıldıktan sonra, babam bana bakamadığı için beni çocuk koruma evine vermiş. Burada biz arkadaşlarımızla bir aile olduk, aldıkları kararla beni ailemden koparttılar. Evden çıkardıklarında babamın yanına gittim. Ama babamın eşi beni istemedi. Babam da işsiz olduğu için evde tartışma yaşandı. Ben de o evden ayrıldım. Gidecek yerim olmadığı için korka korka parkta kaldım. Uykusuz 3-4 gün geçirdim."

MESCİDİ TEMİZLEDİM
"Sonrasında bir mescit buldum. Buradaki imamı daha önceden tanıyordum. Ona 'burayı sabahları ben erken açıp kapatırım' dedim, anahtarı aldım. Geceleri imamdan habersiz mescidde kalmaya başladım. Karşılığında da halılarını temizledim."

KEÇİÖREN'DEN ARADILAR
"Bu arada durumu anlatmak için belediyeye gidip geldim. Durumumu Keçiören Belediye Başkanı öğrenmiş. Beni Keçiören Belediyesi'nden aradılar ve konuk evine yerleştirdiler. Şimdi orada kalıyorum ve okuluma gidip geliyorum. Ama ben eski düzenimi istiyorum. Evimizin yeniden açılmasını ve beraber büyüdüğüm arkadaşlarımla birlikte kalmayı istiyorum."

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yavaş gel. yavaş gel.

mansur bunun vebali sadece sana cehhennem için yeter ,kusura bakma ,YÜCE YARATICI her şeyi bir bir en ince ayrıntısına kadar hesaplıyor ..şu kainattaki düzene bir bakın ,aklı olan kendine çeki düzen verir ..

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 13.09.2019 09:35
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