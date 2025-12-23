PODCAST
Beşiktaş’ta dönercide tekmeli yumruklu kavga kamerada
Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 14:34
Beşiktaş’ta bir dönercide müşteriler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Etiler Nispetiye Caddesi’nde yaşanan olayda tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar görüntülere yansıdı.
