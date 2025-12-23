PODCAST CANLI YAYIN
Beşiktaş’ta dönercide tekmeli yumruklu kavga kamerada

Beşiktaş’ta dönercide tekmeli yumruklu kavga kamerada

Beşiktaş’ta bir dönercide müşteriler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Etiler Nispetiye Caddesi’nde yaşanan olayda tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar görüntülere yansıdı.

Bunlar da Var

Manisa'da feci kaza: Kontrolden çıkan otomobil refüje ve bariyerlere çarptı! 1 ölü 1 yaralı
Manisa'da feci kaza: Kontrolden çıkan otomobil refüje ve bariyerlere çarptı! 1 ölü 1 yaralı
Ümraniye'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın 2 binaya sıçradı: 4 yaralı
Ümraniye'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın 2 binaya sıçradı: 4 yaralı
Trabzon'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 8 yaralı
Trabzon'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 8 yaralı
Leyla Mizrahi son yolculuğuna uğurlandı
Leyla Mizrahi son yolculuğuna uğurlandı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle