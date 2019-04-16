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Maltepe’deki sandık başkanları İstanbul dışından getirilmiş! 4 muvazzaf asker görev yapmı

16.04.2019 15:16

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Maltepe ilçesinde görev yapan sandık başkanlarının İstanbul dışından da geldiği bildirildi. Ayrıca Hakkari’de görev yapan uzman askerin sandık kurulunda görev yaptığı ortaya çıktı.


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