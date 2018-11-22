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Malatya'da midibüs devrildi: 7 ölü, 15 yaralı

22 Kasım 2018, Perşembe

Malatya'nın Darende ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.


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