Malatya'da midibüs devrildi: 7 ölü, 15 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Malatya'da midibüs devrildi: 7 ölü, 15 yaralı22 Kasım 2018, Perşembe
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