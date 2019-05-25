Mağarada cesedi bulunan terörist gri listede çıktı! Şehit binbaşının intikamı alındı

Tunceli'de 1 ay önce 3 girişli bir mağarada cesedi bulunan teröristin DNA raporu çıktı. Operasyonda yaralandıktan sonra saklandığı mağarada öldüğü değerlendirilen teröristin 300 bin TL ödüllü Gri listede aranan 'Ferhat' Kod adlı Ertan Erol olduğu belirlenirken, teröristin binbaşı Yavuz Sonat Güzel ve 3 askerin şehit edilmesinde yer aldığı ortaya çıktı.
Mağarada cesedi bulunan terörist gri listede çıktı! Şehit binbaşının intikamı alındı25.05.2019 13:14
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