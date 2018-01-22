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Küstah haberi yapan gazeteyi suratına fırlattı

22 Ocak 2018, Pazartesi
Türk askeri düşmanlığı ile bilinen KKTC Milletvekili Doğuş Derya, meclis kürsüsünde yaptığı konuşma sonrası ortalık karıştı. Zeytin Dalı Harekatı'nı işgal olarak nitelendirilen Afrika gazetesini Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, Derya'nın suratına fırlattı. İşte o anlar...
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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T&#252;rk Türk

Tam asker atışı olmuş 12 den Helal olsun

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cevapla 22.01.2018 20:58
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