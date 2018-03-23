Külliye'de renkli görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Milli Takımını kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Milli Takımı sporcuları ve teknik heyetinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yer aldı. Kubulde renkli görünteler yaşanırken milli takım oyuncuları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde adının yazdığı 53 numaralı forma hediye ettiler.
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