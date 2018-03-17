Kopan parmağın hastanede kayboldu iddiası 17 Mart 2018, Cumartesi

İzmir'de bir kişi, iş kazası sonucu kopan parmağının acil serviste kaybolduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Şikayetçi Özlem Aydın: "Kopan parça hastanede kayboldu. Hastanenin Acil Servis'inde hem de. Arkadaşlarım dahil herkes 4 saat boyunca çöpün içinde parmağımı aradılar ama maalesef bulamadılar"