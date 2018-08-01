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Komandoların anne ve bebeği için ettiği intikam yemini yeri göğü inletti

01 Ağustos 2018, Çarşamba

Hakkari Yüksekova'da anne ve 11 aylık bebeğinin yaşamını yitirdiği saldırı sonrası komandoların intikam yemini ettiği video, sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor.

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