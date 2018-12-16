Wimbledon Tenis Turnuvası her yıl İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenir ve renkli görüntülere sahne olur. Wimbledon Tenis Turnuvası'nda tüketilen bazı yiyecekler geleneksel hale gelmiştir. Dün, Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster 793. son bölüme damga vuran soru da Wimbledon Tenis Turnuvası'ndan geldi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 60.000TL değerindeki Wimbledon Tenis Tunuvası sorusu ve cevabı...
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 60.000 TL'lik Wimbledon Tenis Turnuvası sorusu!16 Aralık 2018, Pazar
- Başkan Erdoğan: Fırat'ın doğusunu terörden temizleyeceğiz
- Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 60.000 TL'lik Wimbledon Tenis Turnuvası sorusu!
- Başkan Erdoğan: Bu sefer kaçmaya fırsat bulamazsın
- Kim Milyoner Olmak İster 793. son bölümde eğlenceli dakikalar!
- CHP'li vekilden şehit babasına küfür! İşte o skandal sözler
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Doha Forumu'nda önemli açıklamalar
- Başkan Erdoğan: "Bedelini çok ağır ödetiriz"
- Başkan Erdoğan: "Terör örgütlerinin değirmenine su taşımaktır"
- Başkan Erdoğan: "Onların açtıkları çukurları kendilerine mezar edeceğiz"
- Başkan Erdoğan: "Şimdi inşallah İzmir'i de alacağız"
- Başkan Erdoğan'a Denizli vatandaşından sevgi seli
- Arnavutköy'de yangın paniği! Kamyonetle kurtarıldılar
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.