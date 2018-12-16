Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 60.000 TL'lik Wimbledon Tenis Turnuvası sorusu! 16 Aralık 2018, Pazar

Wimbledon Tenis Turnuvası her yıl İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenir ve renkli görüntülere sahne olur. Wimbledon Tenis Turnuvası'nda tüketilen bazı yiyecekler geleneksel hale gelmiştir. Dün, Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster 793. son bölüme damga vuran soru da Wimbledon Tenis Turnuvası'ndan geldi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 60.000TL değerindeki Wimbledon Tenis Tunuvası sorusu ve cevabı...