Kayahan'ın eski eşi İpek Açar sevgilisi Alper Kömürcü ile evlendi! İpek Açar'ın düğününden ilk görüntüler (VİDEO) 14.09.2019 13:41

Rahmetli sanatçı Kayahan'ın şarkıcı eşi İpek Açar, bir süredir birlikte olduğu Alper Kömürcü ile 180 kişinin katıldığı bir tören ile evlendi. İpek Açar'ın evlendiği haberi sonrasında düğün ve nikah görüntüleri merak edilmeye başladı. İşte merak edilen İpek Açar ve Alper Kömürcü'nün düğününden ilk görüntüler...

Rahmetli şarkıcı Kayahan'ın eşi İpek Açar, müzisyen nişanlısı Alper Kömürcü'yle dün akşam evlendi.

İki yıldır birliktelik yaşayan çiftin nikah şahitliğini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi Hamdiye Soylu, Levon Kordonciyan ve İlker Kömürcü yaptı.

İpek Açar'ın zarif gelinliğini başındaki gelin tacı tamamlarken, damat Alper Kömürcü lacivert bir smokin tercih etti.

İpek Açar'ın kızı Aslı Gönül Açar ise düğün için öğrenim gördüğü Londra'dan gelerek annesinin mutluluğuna ortak oldu.

Çift, balayı için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gidecek.