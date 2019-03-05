Kasımpaşa'da dikkat çeken o an! Başkan Erdoğan onu görünce... 05.03.2019 16:40

Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hem miting hem de TOKİ açılışı kapsamında bugün yoğun bir program ile İstanbul'daydı. Erdoğan'ın programının en özel anı ise Kasımpaşa'da yaşandı. Kasımpaşa'da üzerinde Recep Tayyip Erdoğan yazılı bir forma getiren vatandaşa Başkan Erdoğan bakın ne yanıt verdi.