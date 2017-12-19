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İşte Suudi Arabistan'a atılan füzenin imha edilme anı

19 Aralık 2017, Salı
Husiler tarafından Suudi Arabistan kralının sarayı hedef alınarak atıldığı iddia edilen balistik füzeler gökyüzünde imha edildi. İşte füzelerin imha edilme anı...
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