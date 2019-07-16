İstanbul'da 34 kişinin yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kuzey Marmara Otoyolu İhsaniye Mevkii Işıklar Köyü Kavşağı'nda 34 kişinin yaralandığı midibüs kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yol kenarına doğru kayan midibüs devrilirken içindeki yolcuların da savrulduğu görülüyor.
İstanbul'da 34 kişinin yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı16.07.2019 17:13
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