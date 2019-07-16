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İstanbul'da 34 kişinin yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

16.07.2019 17:13

Kuzey Marmara Otoyolu İhsaniye Mevkii Işıklar Köyü Kavşağı'nda 34 kişinin yaralandığı midibüs kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yol kenarına doğru kayan midibüs devrilirken içindeki yolcuların da savrulduğu görülüyor.


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