İstanbul Yeni Havalimanı'nın yüzde 92'si tamamlandı! Gece görüntülendi 30 Haziran 2018, Cumartesi

İstanbul Yeni Havalimanı 29 Ekim'de yapılacak açılış öncesinde görüntülendi. Dünyanın en büyüğü olacak havalimanının yüzde 92'si tamamlanırken son hali ile ilgili gece görüntüleri de ortaya çıktı. Ödüllü lale figürlü kulenin yüzde 97'si de tamamlandı. Kule, Türk bayrağı renklerinde ışıklandırıldı.