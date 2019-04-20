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İstanbul Sancaktepe'de silahlı saldırı! Polis her yerde onları arıyor

20.04.2019 20:39

İstanbul Sancaktepe'de bulunan bir oto yıkamacı önünde yapılan silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı. Kimliği belirsiz saldırganlar olay yerinden bir araçla kaçarken, polis şahısların yakalanması için çalışma başlattı.


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