İstanbul Sancaktepe'de silahlı saldırı! Polis her yerde onları arıyor 20.04.2019 20:39

İstanbul Sancaktepe'de bulunan bir oto yıkamacı önünde yapılan silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı. Kimliği belirsiz saldırganlar olay yerinden bir araçla kaçarken, polis şahısların yakalanması için çalışma başlattı.