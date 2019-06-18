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İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşımı 3,5 saate düşürecek dev proje açılıyor

18.06.2019 17:56

İstanbul - İzmir arasındaki ulaşımı 3,5 saate düşürecek ve 10 milyar dolarlık yatırımla Türkiye'nin en büyük projesi olan İstanbul - Bursa - İzmir Otobanı projesinde sona gelindi. 29 Ekim'de açılması planlanan dev projede çalışmaların beklenenden hızlı ilerlemesi nedeniyle açılış tarihi öne çekildi. Kurban Bayramı öncesi 8 Ağustos'ta açılışı planlanan projenin bayramda on binlerce kişi tarafından kullanılması bekleniyor.


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