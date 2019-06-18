İstanbul - İzmir arasındaki ulaşımı 3,5 saate düşürecek ve 10 milyar dolarlık yatırımla Türkiye'nin en büyük projesi olan İstanbul - Bursa - İzmir Otobanı projesinde sona gelindi. 29 Ekim'de açılması planlanan dev projede çalışmaların beklenenden hızlı ilerlemesi nedeniyle açılış tarihi öne çekildi. Kurban Bayramı öncesi 8 Ağustos'ta açılışı planlanan projenin bayramda on binlerce kişi tarafından kullanılması bekleniyor.
İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşımı 3,5 saate düşürecek dev proje açılıyor18.06.2019 17:56
- Başkan Erdoğan Fatih Camii'nde Mursi için düzenlenen gıyabi cenaze namazına katıldı
- İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşımı 3,5 saate düşürecek dev proje açılıyor
- Yeni bedelli askerlik yaşı ve ücreti ne oldu? Askerlik düştü mü? Uzun dönem askerler terhis edildi mi? (Video)
- Başkan Erdoğan bugün Mursi'nin gıyabi cenaze namazına katılacak
- TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman açıklamalarda bulundu (Video)
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye gönderilen mektupla ilgili flaş açıklama
- Bahçeli'den 23 Haziran talimatı! Avukat ordusu İstanbul'da (Video)
- Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya ortak canlı yayını için taktik mi çalıştı?
- Angela Merkel Ukrayna'da resmi tören sırasında fenalaştı! Merkel'in tir tir titrediği anlar kamerada (Video)
- Dövizciden çıktı elindeki 32 bin lirayı havaya saçtı! O anlar kamerada (Video)
- Başkan Erdoğan: Herkes haddini bilecek (Video)
- Başkan Erdoğan: Seçimden sonra hesabını verecek
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.