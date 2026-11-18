Giriş Tarihi: 18 Kasım 2026 11:41

NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN ANNESİ YILLAR SONRA İLK KEZ KONUŞTU

Olimpiyat şampiyonu ve dünya rekortmeni, "Cep Herkülü" lakaplı Naim Süleymanoğlu, 18 Kasım 2017'de hayatını kaybetti. Efsane sporcunun vefatının 9. yıl dönümünde annesi Hatice Süleymanoğlu, yıllar sonra ilk kez A Haber'e konuştu.

A Haber muhabiri Sevda Dükkancı tarafından ziyaret edilen Hatice Süleymanoğlu, oğluna ilişkin anılarını paylaştı. Röportaj sırasında aile albümleri de açıldı.

NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN AİLE ALBÜMÜ AÇILDI

Röportajda, Naim Süleymanoğlu'nun hayatından izler taşıyan aile albümlerindeki fotoğraflar gün yüzüne çıktı.

Aile albümündeki karelerin yanı sıra evin dış kapısının hemen yanında bulunan ve Türkiye'de çekilen bir fotoğraf da dikkat çekti.

Naim Süleymanoğlu'nun yaşamından izler taşıyan fotoğrafların yer aldığı albüm, annesi Hatice Süleymanoğlu'nun oğluna ait hatıraları yaşatmaya devam ettiğini gösterdi.

NAİM'İN FOTOĞRAFI BAŞUCUNDA

Hatice Süleymanoğlu'nun yatağının başucunda da oğlunun bir fotoğrafının bulunduğu görüldü.

Oğlunun fotoğrafını yanı başında yaşatan anne, her sabah gözlerini Naim'in fotoğrafıyla açıyor.

Röportaj boyunca Naim Süleymanoğlu'na ilişkin anıların paylaşılmasıyla duygu dolu anlar yaşandı.