Giriş Tarihi: 18 Kasım 2026 16:22 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2026 16:23

SAÇ ÇIKARAN TARAK GELİŞTİRİLDİ: FARELERDE 28 GÜNDE YÜZDE 97,85 SONUÇ

Saç dökülmesine karşı geliştirilen yeni bir biyoelektronik teknoloji, fareler üzerinde yapılan deneylerde dikkat çekici sonuçlar verdi. Çin'in başkenti Pekin'deki Beihang Üniversitesi araştırmacılarının geliştirdiği "Detangle" adlı tarak, 28 günlük deneyde yüzde 97,85 oranında yeniden kıllanma sağladı. Ancak yöntemin insanlarda benzer bir etki yaratıp yaratmayacağı henüz bilinmiyor.

DETANGLE TARAK NEDİR?

Detangle, fiziksel uyarımı derin moleküler ilaç aktarımıyla birleştiren tarak şeklindeki biyoelektronik bir sistem olarak tasarlandı. Cihazda farklı uzunluklarda ve dönüşümlü olarak yerleştirilmiş tarak dişleri bulunuyor. Bu tasarım sayesinde saç derisine fiziksel uyarı uygulanırken darbeli elektrik alanları oluşturuluyor. Bilim insanlarının aktardığı sonuçlara göre elektrik alanının saç köklerine geleneksel dış uygulamalara kıyasla yaklaşık 9 kat daha derine ulaşması hedefleniyor.

İKİ AŞAMALI SİSTEMLE ÇALIŞIYOR

Detangle sisteminde iki farklı mekanizma kullanılıyor. İlk aşamada tarak dişlerinden yayılan elektrik darbeleri saç köklerini uyararak büyümeyi desteklemeyi amaçlıyor. İkinci aşamada ise kısa dişlere yüklenen ilaç taşıma sistemi devreye giriyor. "Elektroporasyon" adı verilen süreçle hücre zarının geçirgenliğinin geçici olarak artırılması ve tedavi edici moleküllerin derinin daha derin katmanlarına ulaşması hedefleniyor. Araştırmacılar, farklı uzunluklardaki dişlerin elektrik alanını aynı hizadaki tasarıma kıyasla 2,63 kat güçlendirdiğini belirtiyor.

FARE DENEYİNDE YÜZDE 97,85 ORANINA ULAŞILDI

Detangle, erkek tipi saç dökülmesinin laboratuvar ortamında yapay olarak oluşturulduğu erkek fareler üzerinde test edildi. 28 gün süren deneyde tedavi üç günde bir uygulandı.

Tedavi uygulanmayan grupta yeniden kıllanma oranı yaklaşık yüzde 1 olurken, yalnızca elektriksel uyarım uygulanan grupta bu oran yaklaşık yüzde 40'a ulaştı. Standart ilaçlardan finasterid yaklaşık yüzde 50, minoksidil ise yaklaşık yüzde 70 oranında sonuç verdi. Elektriksel uyarımın deneysel genetik tedavilerle birleştirildiği gruplarda ise oran yaklaşık yüzde 85 ve yüzde 90 seviyelerine çıktı. Elektriksel uyarımın her iki deneysel genetik tedaviyle birlikte uygulandığı grupta ise yüzde 97,85 oranında yeniden kıllanma elde edildi.

İNSANLARDA DA AYNI SONUCU VERECEK Mİ?

Deney sonuçları dikkat çekici olsa da araştırma henüz başlangıç aşamasında. Fare derisinin insan kafa derisinden daha ince olması, sonuçların insanlar için doğrudan aynı şekilde yorumlanmasını engelleyen önemli farklılıklardan biri olarak öne çıkıyor. Bunun yanında deneyde farelerdeki saç dökülmesinin laboratuvar ortamında yapay olarak oluşturulmuş olması da önemli bir sınırlılık yaratıyor. Bu nedenle farelerde görülen yüzde 97,85 oranındaki yeniden kıllanmanın insanlarda da benzer oranda elde edilip edilemeyeceği henüz bilinmiyor.

DETANGLE SAÇ ÇIKARAN TARAK NEREDE SATILIYOR?

Yayımlanan bilimsel çalışmada Detangle'ın ticari olarak satışa sunulduğuna ilişkin bir bilgi yer almıyor. Araştırmanın henüz deneysel aşamada olduğu ve yöntemin insanlarda güvenli ve etkili olup olmadığının belirlenmesi için ileri klinik çalışmalara ihtiyaç duyulduğu vurgulanıyor. Bu nedenle cihazın şu an için herhangi bir satış noktası veya belirlenmiş bir fiyatı bulunmuyor.