Giriş Tarihi: 18 Kasım 2026 12:13

BİLECİK'TE OTOMOBİL TAKLALAR ATARAK TARLAYA UÇTU: 1 ÖLÜ

Bilecik'in Yenipazar ilçesi ile Selim Köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak tarlaya uçtu. Kazada ağır yaralanan 73 yaşındaki sürücü Mustafa Bozkurt, hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybetti.

OTOMOBİL TAKLALAR ATARAK TARLAYA UÇTU

Kaza, Yenipazar-Selim Köyü kara yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 26 AAU 187 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Bozkurt, seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, taklalar atarak tarlaya uçtu.

Kazada otomobil kullanılmaz hale gelirken, sürücü Bozkurt ağır yaralandı.

HASTANEYE SEVK EDİLİRKEN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Mustafa Bozkurt'a olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Bozkurt, ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak 73 yaşındaki sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybetti.



JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Kazanın ardından jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kazanın kesin nedenine ilişkin inceleme sürüyor.