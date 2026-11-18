Naim Süleymanoğlu'nun annesi yıllar sonra ilk kez A Haber'de: Duygu ve özlem dolu anlar
Olimpiyat şampiyonu ve dünya rekortmeni "Cep Herkülü" lakaplı milli halterci Naim Süleymanoğlu, vefatının 9. yıl dönümünde anılıyor. 18 Kasım 2017'de hayatını kaybeden efsane sporcunun annesi Hatice Süleymanoğlu, yıllar sonra ilk kez evinin kapılarını A Haber'e açtı. Aile albümlerinin paylaşıldığı ziyarette, oğlunun başucunda duran fotoğrafıyla her güne başlayan anne Süleymanoğlu, duyduğu özlemi dile getirdi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Haber