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Konya’da yoldan çıkan otomobil menfez duvarına çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2026 13:25 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2026 13:34

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Konya’nın Sarayönü ilçesine bağlı Ladik Mahallesi yakınlarında yoldan çıkan otomobil menfez duvarına çarptı. Kazada sürücü Ahmet Buğra Söyler ile araçtaki A.Ö. ve A.O.A. hayatını kaybetti.

KONYA'DA OTOMOBİL MENFEZ DUVARINA ÇARPTI: 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Konya'nın Sarayönü ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi.



OTOMOBİL YOLDAN ÇIKTI

Kaza, Konya-Afyonkarahisar kara yolu üzerindeki Sarayönü ilçesine bağlı Ladik Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Konya'dan Afyonkarahisar istikametine seyir halinde olan Ahmet Buğra Söyler yönetimindeki 42 AYZ 503 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki menfez duvarına çarptı.



3 KİŞİ CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Buğra Söyler ile araçta yolcu olarak bulunan A.Ö. ve A.O.A. hayatını kaybetti. Olay yerindeki incelemelerin ardından cenazeler Sarayönü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



OTOMOBİL ÇEKİCİYLE KALDIRILDI

Kazaya karışan araç, ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından çekici yardımıyla yoldan çekildi. Kazayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü bildirildi.

