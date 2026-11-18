Giriş Tarihi: 18 Kasım 2026 10:43

KAPIKULE'DE 140 KİLO 970 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 140 kilo 970 gram kokain ele geçirdi. Bakanlık, ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 550 milyon TL olduğunu açıkladı. Operasyon, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tırın risk analizi ve kontrol çalışmaları kapsamında incelenmesiyle gerçekleştirildi.



ŞÜPHELİ TIR X-RAY TARAMASINA ALINDI

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptıkları risk analizi sırasında tırı riskli olarak değerlendirdi. X-RAY tarama sistemine sevk edilen araçta şüpheli yoğunluklar tespit edildi. Bunun üzerine narkotik dedektör köpeği ARES eşliğinde tırın dorsesinde detaylı arama yapıldı.



123 PAKETTE 140 KİLO 970 GRAM KOKAİN BULUNDU

ARES'in dorsenin çeşitli bölgelerine tepki vermesi üzerine ekipler tarafından bu bölümlerde yapılan incelemelerde 123 paket tespit edildi. Paketlerde toplam 140 kilo 970 gram kokain ele geçirildi. Bakanlık, ele geçirilen miktarın Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bugüne kadar tek seferde yakalanan en yüksek miktarda kokain olduğunu bildirdi.



TAHKİKAT SÜRÜYOR

Ticaret Bakanlığı, uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere her türlü kaçakçılık faaliyetiyle mücadelenin 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğünü belirtti. Bakanlık açıklamasında, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin tarama sistemleri, risk analizi çalışmaları, narkotik dedektör köpekleri ve uzman personel aracılığıyla denetimlerini sürdürdüğü ifade edildi. Olayla ilgili tahkikatın Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdüğü bildirildi.