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İstanbul Havalimanı'nda yolcu skandalı! Funda Esenç havayolu şirketi çalışanına küfür ve hakaretler savurdu

26.04.2019 09:35

Yeni açılan İstanbul Havalimanı'nda yaşanan bir olay herkesi şoke etti. Funda Esenç adındaki bir yolcu, uçağı rötar yapınca havayolu şirketi çalışanına küfür ve hakaretler savurdu. Funda Esenç'e diğer yolcular da tepki gösterdi. O anlar diğer yolcular tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.


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