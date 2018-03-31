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Irak'ta PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

31 Mart 2018, Cumartesi

Türk askerinin düzenlediği operasyonlar nedeniyle silahlarını bırakıp kaçan teröristlerin, SİHA'lardan gizlenmek için kullandığı şemsiye ele geçirildi.

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