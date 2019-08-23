Haberler Web TV İçerisi dumanla dolan yolcu uçağı acil iniş yaptı: 7 yaralı

İçerisi dumanla dolan yolcu uçağı acil iniş yaptı: 7 yaralı

23.08.2019 11:02

ABD’nin Oakland kentinden havalanan yolcu uçağının kabin ve kargo bölümü, Hawai Honolulu Havaalanı yakınlarında dumanla doldu. Uçak, Honolulu Havaalanı’na acil iniş yaptı. Uçaktaki 7 kişi yaralandı.


ABD'nin San Francisco şehrindeki Oakland Uluslararası Havaalanı'ndan, Hawaii eyaletine giden yolcu uçağının kabin ve kargo bölümü duman doldu. Hawaii eyaletindeki Honolulu Havaalanı'na acil iniş yapan uçaktaki 7 kişi yaralandı. Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, "Uçağın sol motorundaki sızdırma önleyen parçalardan birinin arızalanması sonucu uçağın yağının sıcak parçalar ile temas ettiğini, bunun sonucunda kabin ve kargo bölümünün dumanla dolduğunu anladık" ifadeleri kullanıldı. Uçakta olay anına tanık olan yolculardan Lucky Cara, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Korkmuştum. Her şey daha kötüye gitmeye devam ediyordu. Birkaç kişi ağlıyordu ama sakinleştirildiler" dedi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları