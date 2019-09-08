İBB’deki işçi kıyımı onu da etkiledi! ‘’Ekrem İmamoğlu’nu destekleyenlerden biriydim, çok utanıyorum’’ 08.09.2019 01:52

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında, Bir kısa SMS ile işten çıkarılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanlarının emek mücadelesine yer verildi. Eşi işten çıkarılan bir kadın ‘’Eşimin yüzüne bakmaya utanıyorum, İmamoğlu’nu destekleyenlerden biriydim ve büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Çok utanıyorum, aslında onun yaptığı ayıptan ben utanıyorum. Büyük bir vebal altında hissediyorum onları desteklediğim için. Sadece şu anda elimden gelen işten atılan arkadaşları ve eşimi destekleyerek burada olmak. Bütün bu ailelerle omuz omuza onlarla destek içinde yaşamak. Burada haklarını geri istiyorlar, işlerini geri istiyorlar ve biz de onlara burada destek olarak kendi adıma içimi rahatlatmaya çalışıyorum. Merak ettiğim şey şu ki: En başta dedi ki, altını da çizdi, üstüne basarak da söyledi. (İmamoğlu) Dediler ki; Hiçbir İBB çalışanı korkmasın, kimsenin işini elinden almayacağız. Soruyorum hiçbir işçi derken buradaki işçiler içinde değil miydi? Değilse eğer neden onlar hakkında konuşmadılar? Ekrem İmamoğlu samimiyetini kaybetti. Söz namustur ve onu çiğneyerek bize gösterdi. Sözünü tutmayarak ne kadar büyük bir ayıp ettiğini gösterdi.'' ifadelerini kullandı.