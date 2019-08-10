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Hürmüz Boğazı’nda sıcak anlar! İran hücumbotları, İngiliz firkateynini uzaklaştırdı

10.08.2019 15:11

İran medyası, İngiliz ticaret gemisine eşlik eden ve İran karasularına giren bir İngiliz fırkateyninin İran Devrim Muhafızlarınca bölgeden uzaklaştırıldığını duyurdu. Yaşanan anlara dair görüntü de birçok medya tarafından paylaşıldı.


Geminin Basra Körfezinin doğusunda, Hürmüz Boğazı'nın girişi yakınında Ebu Musa Adası çevresinde fark edildiğini ve İran Devrim Muhafızlarınca bölgeden uzaklaştırıldığı belirtildi. İran medyası, geminin İran hücumbotlarınca uzaklaştırıldığını vurgulayarak, o anlara ait olduğu belirtilen görüntüleri yayınladı.

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