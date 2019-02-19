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Hindistan'da iki jet havada çarpıştı

19.02.2019 11:52

Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait ve Surya Kiran (Güneş Işınları) olarak bilinen akrobasi ekibinin iki jeti Hawk MK132, Aero India Show 2019 etkinliği kapsamında gerçekleştirilen provada havada çarpıştı.


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