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HDP'nin yeni eşbaşkanından skandal sözler!

20 Şubat 2018, Salı
Sözde Adalet Yürüyüşü’nde Kılıçdaroğlu ile kol kola yürüyen HDP’nin yeni eş başkanı Sezai Temelli, HDP Kongresi’nde yaptığı açılış konuşmasında “Öcalan’a selam” gönderdi.
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