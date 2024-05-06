’Birgün’ değil her gün rezalet! PKK ile bir olup pozitif iklimi zehirlediler: Bu ülkenin yumuşamaya ihtiyacı yok

Türkiye son zamanlarda siyasette yumuşayan iklimi teneffüs ediyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde CHP Genel CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti. Olumlu havada gerçekleşen görüşmede Erdoğan ve Özel karşılıklı hediyeleşti.
CHP'YE İADE-İ ZİYARET OLACAK
Daha sonrasında iki genel başkan 'iç ve dış meselelerde diyalog içinde olma' yönünde sözleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'ye iade-i ziyaret yapacağını duyururken "Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Özgür Özel'i kabul etti
"TÜRKİYE DEMOKRASİSİ İÇİN KİLOMETRE TAŞI"
Özgür Özel de AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmeyi "Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı" olarak tanımladı.
Türk siyasetinde pozitif eğilime giren süreci sabote etmek isteyen kaos simsarları ise vakit kaybetmeksizin harekete geçti.
Erdoğan - Özel görüşmesinden huzursuz olan Kılıçdaroğlu kendini kağıda kaleme vurdu
KILIÇDAROĞLU, YUMUŞAYAN SİYASİ İKLİMDEN RAHATSIZ
Kurduğu ofislerle paralel genel merkez oluşturan, umduğunu bulamayınca köşe yazarlığına başlayan CHP'nin sabık genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" diyerek Erdoğan - Özel görüşmesini hedef aldı.
Daha sonrasında Özgür Özel'le akşam yemeğinde bir araya gelip CHP'nin geleceğini konuşan Kılıçdaroğlu, yine CHP'nin Başkan Erdoğan'la görüşmemesi gerektiğini savundu. Fondaş T24'te "Tek bir yüzükten, saraydaki saltanata…" başlıklı bir yazı kaleme alan Kılıçdaroğlu, "Hiç kimsenin bu anlayışa yani saraya meşruiyet kazandırma hakkı yoktur" diyerek CHP lideri Özel'i eleştirdi.