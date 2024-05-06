’Birgün’ değil her gün rezalet! PKK ile bir olup pozitif iklimi zehirlediler: Bu ülkenin yumuşamaya ihtiyacı yok

İmamoğlu'nun A Takımı, Erdoğan - Özel zirvesini sabote etmek için elinden geleni ardına koymadı. Görüşmeye eski büyükelçi Namık Tan'ın katılması Özgür Özel'e dayatıldı. Ekremciler "Elçiye zeval Özgür'e güven olmaz" kafasıyla hareket etti.

EKREMCİ GÜRUH RAHATSIZ CHP içinde Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği Saraçhane bloğu da Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'la yaptığı görüşmeden ve Türk siyasetindeki yeni dönemden rahatsız.





PKK ve Kandil güdümündeki CHP medyası da sürece kara çalan aktörler arasında başı çekti.



FONDAŞ BİRGÜN'DEN PKK KANALINDA KAOS VE KUTUPLAŞTIRMA ÇAĞRISI



Teröristlerin sözcülüğüne soyunup, PKK'nın haber ajansı ANF'ye abone olan fondaş Birgün, Başkan Erdoğan - Özgür Özel görüşmesi ve Türk siyasetinde yumuşayan iklimi zehirlemek için Kandil'in etki ajanlarıyla aynı noktada buluştu.







"BU ÜLKENİN YUMUŞAMAYA İHTİYACI YOK"



Birgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Varlı, PKK'nın medya organı Medya Haber'e özel mülakat verdi.



Erdoğan - Özel zirvesini yorumlayan Varlı, "Bu ülkenin yumuşamaya ihtiyacı yok, bu ülkenin bu iktidardan kurtulmaya ihtiyacı var" diyerek PKK kanalında kaos ve kutuplaştırma çağrısı yaptı.







O sırada PKK medyasının KJ'sinde sarı torbalık olan teröristlere ağıt yakılan başlıkların yer alması dikkatlerde kaçmadı.