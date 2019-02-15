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HDP’nin eski vekili Kandil ittifakını ele verdi

15.02.2019 09:45

CHP-İP-SP, terör yandaşı HDP ile gizli işbirliğine girdi. Kandil ittifakını HDP’nin eski vekili ele verdi.


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