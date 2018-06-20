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HDP Midyat’ta da hüsrana uğradı

19 Haziran 2018, Salı

HDP Mardin milletvekili adaylarının katılımıyla Mardin’in Midyat ilçesinde düzenlenen mitingi de sönük geçti. Dün Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde düzenlenen mitinglerde boş kalan alanları Midyat ilçesinde de dolduramadı.

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