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Hatay'da şaşkına çeviren olay! Peş peşe 8 hortum

17.04.2019 15:07

Hatay’da şiddetli yağış ve fırtınayla birlikte oluşan hortumlar, amatör kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Sabah saatlerinde başlayan ilk hortumla beraber şu ana kadar 8 hortum meydana geldi.


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