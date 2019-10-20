Hadise Instagram paylaşımıyla yine olay oldu. Son dönemde dansları ve cesur pozlarıyla eleştirilerin hedefi olan Hadise konser öncesi yaptığı paylaşımla 'pes' dedirtti! Süper minisi ve derin dekoltesiyle konser öncesi video çekip paylaşan Hadise, Instagram gündemine bomba gibi düştü. Demet Akalın - Hadise polemiğinin ardından gelen bu video Hadise hayranlarını bile şaşırttı.
Hadise'nin Instagram paylaşımı yine olay yarattı: Bu kadın ne yapıyor böyle?20.10.2019 12:55
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