Afyonkarahisar'daki 8 kişiyi katleden zanlı: "Onca kişiyi öldürdüm sizi de öldürürüm"
Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı köylerde peş peşe gerçekleştirdiği silahlı saldırılarla aralarında kadın öğretmenlerin de bulunduğu 8 kişiyi katleden zanlı Arif Sefa Ö.’nün olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıktı. Türkiye’yi yasa boğan vahşetin boyutunu gözler önüne seren kayıtlarda, katil zanlısının elindeki silahla etrafa korku saçtığı ve yaklaşmak isteyenlere karşı "Yaklaşma vururum, onca kişiyi öldürdüm sizi de öldürürüm" diyerek tehditler savurduğu net bir şekilde görüldü.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel