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Hadise'nin Instagram paylaşımı yine olay yarattı: Bu kadın ne yapıyor böyle?

Hadise Instagram paylaşımıyla yine olay oldu. Son dönemde dansları ve cesur pozlarıyla eleştirilerin hedefi olan Hadise konser öncesi yaptığı paylaşımla 'pes' dedirtti! Süper minisi ve derin dekoltesiyle konser öncesi video çekip paylaşan Hadise, Instagram gündemine bomba gibi düştü. Demet Akalın - Hadise polemiğinin ardından gelen bu video Hadise hayranlarını bile şaşırttı. İşte Hadise'nin Instagram'dan yaptığı skandal paylaşımlar...

20.10.2019 12:59 - Son Güncelleme: 20.10.2019 13:13
Hadise'nin Instagram paylaşımı yine olay yarattı: Bu kadın ne yapıyor böyle?

Hadise Insatgram paylaşımıyla yine adından bahsettirmeyi başardı. Derin dekolteli süper mini elbisesiyle konser öncesi video çeken 33 yaşındaki Hadise Instagram'da eleştirilerin odağında olmaya devam ediyor. Daha önce Reynmen'in ela şarkısına çektiği video ile günlerce konuşulan Hadise bu kez de magazin gündemini epey meşgul edeceğe benziyor.

Hadise'nin Instagram paylaşımı yine olay yarattı: Bu kadın ne yapıyor böyle?

Yaptığı danslar ve verdiği cesur pozlarla adından söz ettiren güzel şarkıcı Hadise bu kez de konser öncesi yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Hadise'nin Instagram paylaşımı yine olay yarattı: Bu kadın ne yapıyor böyle?

Hadise konsere çıkmadan önce paylaşım yapan Hadise, "Bu kadın ne yapıyor?" dedirtti! Hadise süper minisi ve göğüs dekoltesiyle verdiği pozu hayranlarıyla paylaşmaktan çekinmedi.

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Hadise'nin Instagram paylaşımı yine olay yarattı: Bu kadın ne yapıyor böyle?

Hadise, Instagram'daki takipçi sayısı 10 milyona ulaşınca bunu konserinde kutlamış " Senin 10 milyon takipçin yok ki! Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun" demişti. Hadise'nin bu sözleri 8.4 milyon takipçisi olan Demet Akalın için söylediği konuşulmuştu. Şimdi de sosyal medyada Hadise'nin sahte takipçi aldığı iddia ediliyor.

Hadise'nin Instagram paylaşımı yine olay yarattı: Bu kadın ne yapıyor böyle?

1. Can Yaman 5.4 , Demet Akalın 8.4 milyon takipçiye sahipken sayfasını yorumlara kapatan Hadise 10 milyona nasıl ulaştı?

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