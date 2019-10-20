Hadise'nin Instagram paylaşımı yine olay yarattı: Bu kadın ne yapıyor böyle?

Hadise, Instagram'daki takipçi sayısı 10 milyona ulaşınca bunu konserinde kutlamış " Senin 10 milyon takipçin yok ki! Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun" demişti. Hadise'nin bu sözleri 8.4 milyon takipçisi olan Demet Akalın için söylediği konuşulmuştu. Şimdi de sosyal medyada Hadise'nin sahte takipçi aldığı iddia ediliyor.