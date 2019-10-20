Hadise'nin Instagram paylaşımı yine olay yarattı: Bu kadın ne yapıyor böyle?
Hadise Instagram paylaşımıyla yine olay oldu. Son dönemde dansları ve cesur pozlarıyla eleştirilerin hedefi olan Hadise konser öncesi yaptığı paylaşımla 'pes' dedirtti! Süper minisi ve derin dekoltesiyle konser öncesi video çekip paylaşan Hadise, Instagram gündemine bomba gibi düştü. Demet Akalın - Hadise polemiğinin ardından gelen bu video Hadise hayranlarını bile şaşırttı. İşte Hadise'nin Instagram'dan yaptığı skandal paylaşımlar...
Hadise Insatgram paylaşımıyla yine adından bahsettirmeyi başardı. Derin dekolteli süper mini elbisesiyle konser öncesi video çeken 33 yaşındaki Hadise Instagram'da eleştirilerin odağında olmaya devam ediyor. Daha önce Reynmen'in ela şarkısına çektiği video ile günlerce konuşulan Hadise bu kez de magazin gündemini epey meşgul edeceğe benziyor.
Hadise konsere çıkmadan önce paylaşım yapan Hadise, "Bu kadın ne yapıyor?" dedirtti! Hadise süper minisi ve göğüs dekoltesiyle verdiği pozu hayranlarıyla paylaşmaktan çekinmedi.
Hadise, Instagram'daki takipçi sayısı 10 milyona ulaşınca bunu konserinde kutlamış " Senin 10 milyon takipçin yok ki! Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun" demişti. Hadise'nin bu sözleri 8.4 milyon takipçisi olan Demet Akalın için söylediği konuşulmuştu. Şimdi de sosyal medyada Hadise'nin sahte takipçi aldığı iddia ediliyor.