Gri listedeki FETÖ'cüler Mısır'da

FETÖ'den, 300 bin lira ödülle, gri listeyle aranan örgüt yöneticileri, Mısır'da tekne sefasında görüldü. Romanya'da kurdukları şirketi işleten İbrahim Karadayı ile Soner Cesur'un, Mısır'da yaşayan Ali Akın'ın yanına gittikleri, örgüt üyeleriyle birlikte başkent Kahire'de Nil Nehri üzerinde kiraladıkları özel tekne ile tur yaptıkları görülüyor.
Gri listedeki FETÖ'cüler Mısır'da02 Aralık 2017, Cumartesi
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