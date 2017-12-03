Gri listedeki FETÖ'cüler Mısır'da 02 Aralık 2017, Cumartesi

FETÖ'den, 300 bin lira ödülle, gri listeyle aranan örgüt yöneticileri, Mısır'da tekne sefasında görüldü. Romanya'da kurdukları şirketi işleten İbrahim Karadayı ile Soner Cesur'un, Mısır'da yaşayan Ali Akın'ın yanına gittikleri, örgüt üyeleriyle birlikte başkent Kahire'de Nil Nehri üzerinde kiraladıkları özel tekne ile tur yaptıkları görülüyor.