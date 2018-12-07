Genç teknisyenin feci ölümü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, otoyoldan yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden eczacı teknisyeni Ayşe Özcan (33), gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Genç teknisyenin feci ölümü07 Aralık 2018, Cuma
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