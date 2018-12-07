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Genç teknisyenin feci ölümü

07 Aralık 2018, Cuma

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, otoyoldan yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden eczacı teknisyeni Ayşe Özcan (33), gözyaşlarıyla toprağa verildi.


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