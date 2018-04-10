Gazze'de sivillere alçak saldırı 06 Nisan 2018, Cuma

Filistinli on binlerce gösterici sınırdaki protestolarına sabah saatlerinden bu yana devam ediyor. Göstericiler, sınırın 5 farklı bölgesinde toplanmış durumda. İsrailli keskin nişancıların atışından korunmak isteyen göstericilerin yaktığı lastikler nedeniyle sınırın farklı bölgelerinden dumanlar yükseliyor. İsrail ordusuna ait askeri araçlar sınırda sürekli devriye gezerken İHA'lar da görüntü alıyor. Bu anları A Haber canlı yayınla ekranlara getirirken, AA Ortadoğu Editörü Turgut Alp Boyraz, Gazeteci-Yazar Mustafa Özcan ve Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş yaşananları yorumladı.