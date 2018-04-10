Gazze'de sivillere alçak saldırı

Filistinli on binlerce gösterici sınırdaki protestolarına sabah saatlerinden bu yana devam ediyor. Göstericiler, sınırın 5 farklı bölgesinde toplanmış durumda. İsrailli keskin nişancıların atışından korunmak isteyen göstericilerin yaktığı lastikler nedeniyle sınırın farklı bölgelerinden dumanlar yükseliyor. İsrail ordusuna ait askeri araçlar sınırda sürekli devriye gezerken İHA'lar da görüntü alıyor. Bu anları A Haber canlı yayınla ekranlara getirirken, AA Ortadoğu Editörü Turgut Alp Boyraz, Gazeteci-Yazar Mustafa Özcan ve Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş yaşananları yorumladı.
Gazze'de sivillere alçak saldırı06 Nisan 2018, Cuma
- Esat Kabaklı trafik kazası geçirdi!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: TİKA, yılda 2 bin projeyle yoluna devam ediyor
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TİKA Koordianatörleri toplantısında konuştu
- Mustafa Keser'den Kılıçdaroğlu'na tepki
- Yangının ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi ilk kez görüntülendi
- Yenikapı sürecinden bugüne Kılıçdaroğlu! İşte FETÖ-CHP ilişkisinin perde arkası
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu katliamı yapanları lanetliyorum"
- Oleksandr Shovkovskiy'ye eski kaynana saldırısı
- Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na salvo
- CHP'lilerden Sağlık Şenliği'nde Sirtaki rezaleti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ceenbekov'den FETÖ ile ortak mücadele mesajı
- Cumhurbaşkanlığından bir ilk: haftanın özeti videosu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.