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Galatasaray'ın rakibi Real Madrid, İstanbul'a geldi

21.10.2019 15:41

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında yarın Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray ile karşılaşacak olan Real Madrid, İstanbul'a geldi.


Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında yarın TT Stadyumu'nda Galatasaray ile karşılaşacak. TSİ 22.00'de başlayacak olan mücadeleyi hakem Daniele Orsato yönetecek. İspanyol ekibi, zorlu mücadele öncesi bugün öğle saatlerinde İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'na inen Madrid kafilesi, işlemlerinin ardından Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaparak konaklayacakları otele geçti.

Eflatun-beyazlıların 21 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
"Courtois, Areola, Altube, Carvajal, Militao, Ramos, Varane, Marcelo, Odriozola, Mendy, Kroos, Casemiro, Valverde, James, Isco, Hazard, Benzema, Jovic, Brahim, Vinicius Jr., Rodrygo"
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