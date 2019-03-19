Firari HDP'li Faysal Sarıyıldız'dan Rum Kesimi'nde yayın yapan Alithia gazetesine skandal açıklamalar 19.03.2019 16:26

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yayın yapan ve Türkiye karşıtı haberleriyle bilinen Alithia gazetesi, firari HDP'li Faysal Sarıyıldız ile ropörtaj yaptı. Firari HDP'li Sarıyıldız ropörtaj esnasında skandal açıklamalar yaparken AB ülkelerinin Erdoğan’a karşı tutum almalarını istedi ve Kıbrıs’ta yaşayan Türkleri ise istilacı ilan etti. Bu duruma HDP ile ittifak yapan CHP, İyi Parti ve SP'nin nasıl bir tepki göstereceği merak ediliyor.