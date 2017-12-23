Fatih Portakal Filistinlilerin fes giymesinden rahatsız oldu
22 Aralık 2017, Cuma
Türk ve İslam düşmanı Murdoch'un sahibi olduğu FOX'un haber spikeri Fatih Portakal, Filistin'de Türkiye ve Erdoğan'a yönelik sevgi gösterilerinde çocukların fes giymesinden rahatsız oldu. Osmanlı'ya olan bağlılıklarını göstermek için o döneme ait fesleri giyen Filistinlileri hazmedemeyen Portakal, "Biz fesi eskiden giyiyorduk, onlara söylemek lazım. dedi.
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