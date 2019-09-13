Evlilik teklifi sonrası şok ölüm! Nişanlısının sürpriz evlilik teklifinden dakikalar sonra öldü (Video) 13.09.2019 16:09

Konya'da nişanlısı Meltem Ertunç'a sürpriz evlilik teklifi yapan Fikret Balkan, otomobille evlerine dönerken, uyuduğunu sandığını nişanlısını uyandırmak istedi. Nişanlısının nefes almadığını fark eden Balkan, koltukta hareketsiz yatan Meltem Ertunç'u hastaneye götürdü. Ertunç'un ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin 3 ay sonra da düğün yapmayı planladıkları öğrenildi.

Konya'da 26 yaşındaki Fikret Balkan ile 22 yaşındaki Meltem Ertunç 3 ay önce nişanlanmışlardı. Fikret Balkan, evlenme teklifi edemediği nişanlısına sürpriz bir teklif hazırladı ve Beyşehir Gölü'ne götürdü. Sürpriz evlilik teklifini kabul eden Meltem Ertunç gözyaşlarını tutamadı.

Tekliften bir süre sonra dönüş için otomobil ile yola çıkan Fikret Balkan, uyuduğunu düşündüğü nişanlısını uyandırmak istedi. Ancak Meltem Ertunç hiçbir şekilde uyanmayınca, Balkan otomobili durdurdu. Nişanlasının nefes almadığını anlayan Fikret Balkan, otomobili Karapınar Devlet Hastanesi'ne sürdü.

3 AY SONRA DÜĞÜNÜ VARDI

3 ay sonra olacak düğününe hazırlanan ve nişanlısından sürpriz evlenme teklifi alan 22 yaşındaki Meltem Ertunç, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.