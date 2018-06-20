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  • Esra Albayrak babasının cezaevinden yazdığı mektubu paylaştı

Esra Albayrak babasının cezaevinden yazdığı mektubu paylaştı

20 Haziran 2018, Çarşamba

Esra Erdoğan Albayrak, babası Recep Tayyip Erdoğan'ın Pınarhisar Cezavevi'nden kendisine yazdığı mektubu ilk kez paylaştı.

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